Cyberpunk 2077: GameStop USA pronta a rimborsare le copie fisiche?

La disastrosa situazione di Cyberpunk 2077 sulle console di vecchia generazione non è andata giù a molti utenti e sono in tanti a voler chiedere un rimborso. Se Sony e Microsoft hanno già preso provvedimenti e stanno rimborsando gli utenti che hanno acquistato l'edizione digitale, alcune catene si stanno muovendo anche per la versione fisica.

Parliamo nello specifico dei negozi appartenenti alla catena GameStop USA, che secondo un giornalista americano avrebbero ricevuto dei precisi comandi dai piani alti per gestire la situazione.

Ecco le parole dell'utente Twitter Patrick Klepek:

"Diversi impiegati del GameStop mi hanno mostrano una nota sulla quale è scritto che l'azienda sta ora accettando i resi di Cyberpunk 2077, anche se la confezione è stata aperta."

Non si hanno al momento notizie precise in merito a come verrà gestito questo procedimento e, soprattutto, se anche in Italia si potrà procedere al reso del gioco in formato fisico per ricevere un rimborso.

Nel frattempo vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è stato temporaneamente rimosso dal PlayStation Store e non è più possibile quindi acquistarlo in versione digitale su PS4 o PS5. Microsoft ha invece deciso di lasciare il gioco in vendita, aggiungendo però un banner che evidenzia la presenza di problematiche più o meno gravi che potrebbero avere un impatto sull'esperienza di gioco.