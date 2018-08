Cyberpunk 2077: il gioco di CD Projekt si mostra nelle nuove immagini

Nella giornata di oggi, CD Projekt RED ha pubblicato una nuova galleria di immagini per il suo attesissimo Cyberpunk 2077, RPG Sci-Fi atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One ad una data ancora non precisata.

Suppur fossero in molti ad aspettarsi finalmente un reveal del gameplay del gioco, dobbiamo attualmente accontentarci delle quattro nuove immagini tratte dal titolo che vi abbiamo riportato in calce alla notizia. Possiamo quindi dare nuovamente uno sguardo al design di personaggi e ambientazioni che vivremo all'interno della nuova avventura targata CD Projekt RED.

Lasciandovi alla visione degli screenshot, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è atteso su PC, PS4 e Xbox One. Sfortunatamente, non abbiamo ancora una data di lancio per il gioco. Rispetto a The Witcher 3, il titolo avrà un simile livello di complessità e durata delle quest.