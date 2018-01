Cyberpunk 2077 è già giocabile? Secondo alcuni rumor, Sony ha ricevuto una prima demo

Nuova fuga di notizie per: lo YouTuber LegacyKillaHD fa sapere di aver ricevuto da un non meglio precisato dipendente dila conferma dell'esistenza di una demo preliminare del gioco, la quale sarebbe arrivata a inizio settimana negli uffici della compagnia.

Secondo quanto riportato da LegacyKillaHD, Sony potrebbe essere coinvolta nel processo di marketing e promozione, CD Projekt RED avrebbe già pronto una grande campagna pubblicitaria per Cyberpunk 2077. Sony Interactive Entertainment ha ricevuto una prima versione dimostrativa la quale contiene una porzione "impressionante" della campagna, in ogni caso lo YouTuber fa sapere come comunque lo sviluppo sia ancora ben lontano dall'essere completato, secondo il report i lavori richiederanno ancora 12/24 mesi.

Difficile saperne di più, al momento non è chiaro quanto il leak in questione sia affidabile, sebbene LegacyKilla si sia reso in passato protagonista di altre fughe di notizie poi rivelatesi corrette.