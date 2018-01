Cyberpunk 2077 giocabile all'E3 2018? Arriva il no comment di CD Projekt RED

Nel corso degli ultimi giorni,, nuovo ambizioso titolo che sta prendendo forma negli studi di, sta destando più di un sospetto nelle menti dei videogiocatori: prima, il profilo Twitter della software house è tornato attivo dopo diversi anni, e poi è emerso un rumor secondo il quale il gioco presenzierà all'E3 2018.

Secondo l'indiscrezione, il titolo non solo riceverà un full reveal, ma sarà presente alla fiera in forma giocabile, seppur a porte chiuse in un evento dedicato alla stampa.

Dati questi presupposti, Eurogamer.net ha interpellato direttamente CD Projekt RED per cercare di strappare qualche dichiarazioni in merito. Purtroppo, la software house polacca ha scelto la via del no comment: "Non commentiamo rumor e speculazioni", è stata la secca risposta.

Sfortunatamente, la casa di The Witcher continua a proteggere il suo gioco sotto un alone di mistero. Il titolo, comunque, sarà il più ambizioso mai prodotto da CD Projekt, per stessa ammissione dei suoi sviluppatori e dirigenti.

Cyberpunk 2077 è atteso ad una data ancora sconosciuta su PC, PS4 e Xbox One. Pochi giorni fa sono emersi alcuni dettagli su setting e ambientazioni.