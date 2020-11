Cyberpunk 2077 è giocabile solamente in prima persona?

Fin dal giorno della prima presentazione delle fasi di gameplay del gioco, avvenuta all’E3 del 2018, Cyberpunk 2077 ha mostrato la sua natura di prodotto in prima persona, un dettaglio che ha fin da subito diviso il pubblico tra gli scettici e i fiduciosi.

Dopo un periodo piuttosto lungo in cui le domande degli appassionati e dei giocatori rimasero senza precise risposte, il team di sviluppo di CD Projekt rilasciò finalmente alcune dichiarazioni ben precise, nelle quali veniva specificato che l’intero Cyberpunk 2077 si svolgerà in prima persona. Le motivazioni addotte a queste dichiarazioni riguardavano principalmente la volontà degli sviluppatori di restituire il maggior senso di immersività all’interno del mondo futuristico ricreato minuziosamente per l’occasione.

Nonostante queste dichiarazioni sembrino categoriche, ciò non esclude la possibilità di osservare il proprio personaggio dall’esterno, anche per non rendere completamente inutile la presenza di un editor del personaggio di Cyberpunk 2077. Bisogna infatti precisare che sarà comunque possibile vedere il proprio protagonista da fuori in alcune occasioni: all’interno dell’inventario, durante alcune cutscene, osservandone il riflesso negli specchi e durante le sessioni di guida, quando la visuale inquadrerà l’auto dall’esterno (anche se potrà comunque essere impostata secondo diverse angolature).