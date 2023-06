Cyberpunk 2077: i giocatori l'hanno criticato troppo al lancio, dice CD Projekt

CD Projekt cerca la redenzione con Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, espansione che promette di arricchire in modo significativo il mondo Sci-Fi curato dallo studio polacco, oltre ad introdurre una serie di novità che miglioreranno sensibilmente l'esperienza del giocatore.

A fronte di alcune evidenti pecche della produzione, un membro di CD Projekt RED si è detto convinto che i giocatori ci siano andati giù troppo pesante nel periodo di lancio di Cyberpunk 2077. Secondo l'opinione del Vice President of communication Michał Platkow-Gilewski, il gioco era "meglio di come è stato accolto" dall'utenza al debutto.



"In realtà credo che Cyberpunk al lancio sia stato decisamente migliore di come è stato ricevuto, e anche le prime recensioni sono state positive. Poi è diventato un comportamento 'da fighi' criticarlo. Siamo passati da cento a zero molto velocemente. Sapevamo che il gioco era fantastico, sì, possiamo migliorarlo, sì, dobbiamo prenderci del tempo per farlo e dobbiamo ricostruire alcune cose. Ci è voluto molto tempo, ma non credo che ci siamo sentiti mai abbattuti. Ci dicevamo sempre cose come 'facciamolo".

Platkow-Gilewski ha condiviso una riflessione sull'entusiasmo che ha preceduto il debutto di Cyberpunk e il momento di grande difficoltà arrivato in seguito al lancio: "Quando tutto era bello e sorprendente, prima dell'uscita di Cyberpunk, stavo vivendo il momento migliore della mia vita", ha detto Platkow-Gilewski a GamesIndustry.biz. "Ma era troppo bello per essere vero. Il gioco si preannunciava fantastico ed eravamo tutti molto eccitati. Ma questo clamore che ci circondava faceva una grande pressione. Poi c'è stata l'uscita e la favola è finita. Dopo l'uscita è stata dura, ma sapevo che noi avevamo le stesse persone di sempre. I giocatori erano gli stessi... Dobbiamo solo sistemare il nostro rapporto. L'unica cosa che possiamo veramente fare è offire ciò di cui siamo capaci".

A proposito di ciò che CD Projekt offrirà in futuro ai giocatori, è stato discusso anche l'argomento Phantom Liberty, un'espansione che si preannuncia coinvolgente e ricca di contenuti, anche grazie all'introduzione del personaggio di Solomon Reed interpretato da Idris Elba: "Per noi, un'espansione dovrebbe essere visibilmente grande. Nel gioco base, abbiamo Keanu, quindi ci siamo detti che, se vogliamo fare qualcos'altro di significativo, avremmo avuto bisogno di un attore che possa [rifletterlo] e mostrare che questa non è una piccola missione secondaria, ma una grande pezzo di contenuto che ci sta a cuore. Per Phantom Liberty, che è più una storia a tema thriller di spionaggio, avevamo bisogno di qualcuno che fosse all'altezza. Idris è il nuovo James Bond per me. Ha questa atmosfera da Bond. Quando abbiamo discusso del personaggio, Solomon Reed, sapevamo che lui sarebbe stato perfetto".

CD Projekt ha recentemente illustrato le novità tecniche in arrivo con la versione 2.0 di Cyberpunk 2077.