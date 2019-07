In Cyberpunk 2077 i giocatori avranno grandissima libertà di scelta

Dopo aver svelato la data d'uscita di Cyberpunk 2077, gli sviluppatori di CD Projekt RED stanno continuando a diffondere informazioni sul gioco, per la gioia dei giocatori, la cui curiosità a riguardo è ancora altissima

Stavolta a parlare è stato lo story director Marcin Blacha, che ha toccato l'interessante argomento della libertà di scelta che sarà data ai giocatori. Sappiamo già che le caratteristiche GDR di Cyberpunk 2077 saranno importanti e offriranno diverse alternative in termini di personalizzazione. Non sarà però l'unico modo che avranno i giocatori per differenziarsi: "Stiamo tentando di dare sempre al giocatore voce in capitolo su quello che sta succedendo. Lo facciamo attraverso i dialoghi, che possono influenzare una situazione, o semplicemente dandogli la libertà di muoversi o guardarsi intorno durante i dialoghi o le cutscene".

Blacha ha poi proseguito: "Tentiamo anche di non spezzare mai l'immersione nel gioco. Nella demo del 2018 ricordate come ci siamo collegati alla donna nella vasca da bagno? L'informazione è stata presentata direttamente sulla cornea. Se non usi il fast travel non ci sono neanche schermate di caricamento. E poi c'è la creazione del personaggio, dove cercheremo di darvi tutte le opzioni possibili per avere un V che sia vostro, dalla scelta della corporatura alle fattezze facciali, capigliature, colore della pelle, voce, c'è tanto con cui sbizzarrirsi."

Insomma, in Cyberpunk 2077 ci sarà tanta libertà, sia a livello estetico che in termini di scelte e personalizzazioni della storia, e un gioco che, stando a quanto dichiarato da CD Projekt RED, "sarà migliore anche grazie a Keanu Reeves". Cosa chiedere di più?