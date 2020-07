Cyberpunk 2077: giocatori ricevono l'invito per la Beta, ma è fake... fate attenzione!

La voglia di giocare a Cyberpunk 2077 è tantissima. Alcuni malintenzionati lo sanno bene, e ne approfittano. In questi giorni, numerosi giocatori hanno segnalato di aver ricevuto una mail con un invito per partecipare alla Beta del nuovo gioco di CD Projekt RED... purtroppo, si tratta di un falso!

Si tratta del più classico dei trucchetti messo in atto per rubare i dati sensibili dei giocatori ignari. Al momento non c'è in programma nessuna Beta per Cyberpunk 2077, pertanto vi invitiamo ad ignorare qualsiasi email di questo tipo. La voce è giunta anche ai ragazzi di CD Projekt RED, che si sono subito affrettati a rilasciare il seguente comunicato: "Se di recente avete ricevuto una email che vi promette l'accesso alla Beta di Cyberpunk 2077, non è stata spedita da noi. Sfortunatamente, sono state inviate molte di queste mail durante le ultime due settimane. Quando vi contattiamo, è sempre da un indirizzo @cdprojektred. Lo stesso vale per i Content Creator. Se siete stati contattati da una terza parte che afferma di lavorare con noi (un'agenzia pubblicitaria, ad esempio), potete presumere che non sia autentica". Fate attenzione!

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 verrà lanciato il 19 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, e in un secondo momento anche su Google Stadia. Sarà compatibile con PS5 e Xbox Series X fin dal debutto delle console grazie alla retrocompatibilità, ma nel 2021 riceverà un upgrade gratis per tutti coloro che l'hanno acquistato su PS4 e Xbox One. Infine, segnaliamo che presto andrà in onda un nuovo Night City Wire di Cyberpunk 2077.