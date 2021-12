Cyberpunk 2077 è Gioco dell'Anno in Giappone: CD Projekt conquista il Sol Levante

Con la conclusione del 2021 ormai prossima, è tempo di classifiche nel mondo videoludico, con testate e community pronte ad eleggere i propri migliori giochi dell'anno.

Se gli appassionati hanno di recente potuto scoprire i giochi vincitori ai The Game Awards 2021, che hanno visto It Takes Two conquistarsi il titolo di Gioco dell'Anno, non mancano all'appello verdetti alternativi. Direttamente dal Giappone, ad esempio, arriva la peculiare Top 10 dei migliori giochi del 2021 stilata da IGN Giappone. Con quest'ultima, la testata nipponica ha condiviso un verdetto decisamente controtendenza, al vertice del quale è stato collocato Cyberpunk 2077.

Dopo il debutto tormentato che ha caratterizzato l'ambiziosa produzione di CD Projekt RED, la testata del Sol Levante ha infatti comunque deciso di premiare il lavoro svolto dalla software house polacca nel dar forma a Night City. Collocato sul primo gradino del podio 2021 di IGN Giappone, Cyberpunk 2077 supera Metroid Dread e lo stesso It Takes Two, che si aggiudicano rispettivamente seconda e terza posizione. Di seguito, trovate la classifica completa:

Cyberpunk 2077; Metroid Dread; It Takes Two; Monster Hunter: Rise; Forza Horizon 5; Inscyption; Dethloop; Hades; Resident Evil: Village; Tales of Arise;

Volgendo lo sguardo agli ultimi dodici mesi del mondo dei videogiochi, la testata giapponese ha premiato sia produzioni indipendenti, come Inscryption, sia grandi AAA come Resident Evil: Village e Forza Horizon 5. Assenti invece, tra gli altri, Ratchet & Clank: Rift Apart o l'apprezzato Kena: Bridge of Spirits.