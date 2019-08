Cyberpunk 2077: il gioco di CD Project Red si mostra in una nuova galleria di immagini

CD Projekt Red sta celebrando in grande stile la Fiera di Colonia. Dopo aver annunciato la pubblicazione di Cyberpunk 2077 su Google Stadia, il team polacco mette infatti a disposizione nuove immagini dedicate al titolo.

Si tratta nello specifico di sette nuove immagini, che vanno a comporre un'interessante galleria. Questi scatti ci offrono infatti l'opportunità di dare uno sguardo più approfondito al mondo futuristico ricreato dai ragazzi di CD Projekt, già autori dell'acclamato The Witcher 3. I soggetti principali delle immagini sono piuttosto vari, ed includono focus su personaggi, ambientazioni interne ed esterne. Potete osservarle del dettaglio grazie alla galleria che trovate direttamente in calce a questa news. C'è uno scatto che vi incuriosisce o colpisce in maniera particolare?



L'universo di Night City si sta preparando ad esordire sulle piattaforme videoludiche, portando con sé tematiche complesse, che spingeranno il giocatore a domandarsi che cosa possa essere considerato "morale" e cosa no nel quadro del futuro delineato all'interno di Cyberpunk 2077. Vi ricordiamo che l'attesa produzione sarà disponibile su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal prossimo 16 aprile 2020. Nonostante, l'annuncio ufficiale durante lo Stadia Connect del 19 giugno, non è tuttavia stata comunicata una data di pubblicazione precisa per la versione Google Stadia di Cyberpunk 2077.