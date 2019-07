Cyberpunk 2077 sarà un gioco migliore grazie a Keanu Reeves, promette CD Projekt

L'annuncio della presenza di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 continua a tenere banco sui principali siti e forum videoludici. Nonostante la maggior parte degli appassionati abbia accolto con gioia la notizia, infatti, sono in molti a ritenere che la collaborazione con l'attore hollywoodiano possa "rovinare" il gameplay.

In un'intervista concessa ai giornalisti di Official Xbox Magazine (con dichiarazioni riportate da WCCFtech), lo Story Director di Cyberpunk 2077, Marcin Blacha, è intervenuto sull'argomento per rassicurare i fan sulla bontà ludica e narrativa del progetto.

Discutendo delle opportunità offerte al titolo dalla collaborazione con Keanu Reeves, e del suo importantissimo ruolo all'interno dell'avventura sci-fi (interpreterà Johnny Silverhand, "la spalla virtuale" dell'eroe V), Blacha ha dichiarato che "quella tra Johnny e V sarà una relazione complessa, un qualcosa che si evolverà e crescerà mentre si gioca. Johnny è un'icona e un personaggio molto potente nella storia, ma a suo modo lo è anche V, per questo si scontreranno molto spesso ma penso anche che impareranno qualcosa l'uno dall'altro. Keanu Reeves, d'altronde, ha questa predilezione per le storie con personaggi che lottano per qualcosa e Silverhand avrà sicuramente qualcosa per cui combattere".

Approfondendo la questione, lo sviluppatore a capo del team incaricato di erigere l'impalcatura narrativa di Cyberpunk 2077 racconta che "quando abbiamo pensato a un attore per questo ruolo, non ci siamo chiesti chi fosse la celebrità più famosa ma volevamo stabilire una connessione tra lui e il personaggio. Per questo, vale la pena precisare che Cyberpunk 2077 non è un gioco su Keanu Reeves, ma un gioco su Johnny interpretato da Keanu. Penso sia una cosa che si dimentica spesso quando si scelgono le collaborazioni videoludiche con attori famosi. Ricordate l'Imperatore Emhyr in The Witcher 3? Scegliemmo Charles Dance perchè era il più adatto per quel ruolo, aveva un'area regale anche per via del fatto che avesse recitato in Game of Thrones".

"Un bravo attore, e Keanu è un grandissimo attore, infonde sempre qualcosa di speciale nei personaggi che interpreta", conclude poi Blacha prima di aggiungere che "penso che, grazie a Keanu Reeves, Johnny sia un personaggio più comprensibile e complesso, e questo senza perdere nulla del carattere ribelle che aveva nella fase iniziale dello sviluppo".

L'uscita di Cyberpunk 2077 è prevista per il 16 aprile del 2020 su PC, PS4 e Xbox One. Sapevate che di recente un fan del kolossal sci-fi di CD Projekt è riuscito a rintracciare in Cyberpunk 2077 un omaggio a Rutger Hauer e al replicante di Blade Runner interpretato dal compianto attore olandese?