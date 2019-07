Cyberpunk 2077 è un gioco Noir e l'eroe accetta il mondo per come è, rivela CD Projekt

Dopo aver discusso delle opportunità narrative date dalla presenza di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077, Marcin Blacha di CD Projekt RED rivela degli interessanti particolari sulla storia del suo ambizioso GDR sci-fi e sul rapporto tra quest'ultima e l'eroe V nell'ultimo numero di Official PlayStation Magazine.

Stando a quanto illustrato dallo Story Director della casa di sviluppo polacca, la trama di Cyberpunk 2077 sarà "molto Noir, nel senso che accetterà il mondo per quello che è, a volte lo giudicherà ma non ti dirà mai come viverlo. Nel gioco sei una vittima delle circostanze e segui il flusso degli eventi: a volte potremo modificare un po' quel flusso, senza però mai invertirlo. In questo senso, ti mostreremo ad esempio cosa può accadere se decidi di andare da un estremo all'altro degli innesti cibernetici, ma non ti diremo mai se le decisioni che hai voluto prendere saranno buone o cattive".

L'altro grande esempio fornitoci di Blacha per rappresentare l'approccio noir scelto da CD Projekt nel dare forma alla storia di Cyberpunk 2077 è quello delle insegne e della finta pubblicità ingame che dominerà le strade di Night City: "Spesso queste pubblicità mostreranno prodotti o film che in realtà non esistono all'interno del gioco, ma l'idea è quella di alimentare la fantasia dei giocatori facendogli credere che le persone nel gioco comprano e guardano questo genere di prodotti. C'è per esempio la locandina di un film chiamato 'Corpo Estraneo', con un poster che mostra una persona che fatica a trattenere la sua mano che tiene un coltello e cerca di pugnalarlo (per colpa di un innesto malfunzionante o di un hack, ndr). Penso che sia un concept bellissimo, molto oscuro ma in grado di riflettere l'essenza del gioco. Anche nel gameplay troverete scene simili, come nella demo E3 di quest'anno in cui si vede un nemico commettere un suicidio dopo essere stato hackerato".

La commercializzazione di Cyberpunk 2077 è prevista per il 16 aprile del prossimo anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Tra poche settimane, e più precisamente durante il PAX West di Seattle che si terrà tra il 30 agosto e il 2 settembre, potremo ammirare finalmente l'intero filmato della demo a porte chiuse dell'E3 2019.