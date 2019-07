Cyberpunk 2077: il gioco potrà iniziare con tre differenti prologhi!

Nel corso del periodo successivo all'E3 2019, CD Projekt Red non ha esitato a condividere un crescente numero di dettagli relativi a Cyberpunk 2077, presentandoci ad esempio i personaggi di Brigitte o Sasquatch.

Ulteriori informazioni giungono ora tramite una dichiarazione rilasciata da Pawel Sasko, lead quest designer presso la software polacca. Tramite una comunicazione fatta pervenire alla redazione di VG24/7.com, lo sviluppatore ha infatti reso noto un interessante dettaglio legato alle primissime fasi della nostra avventura all'interno di Cyberpunk 2077.



Al suo interno viene infatti confermato che nel creare il proprio alter ego videoludico, i giocatori potranno scegliere tra tre differenti background narrativi, che il team definisce come "lifepath", termine che potremmo tradurre come "percorsi/sentieri di vita". Questi ultimi saranno denominati:

Nomad;

Corp;

Street Kid;

In relazione alla scelta effettuata, potremo sostanzialmente vivere un. Sasko infatti scrive che ogni Lifepath avrà "una diversa location iniziale ed un background narrativo che sono fortemente connessi alla storia d'origine". Dopo queste rivelazioni, il lead quest designer ha scelto di non fornire ulteriori dettagli, nel timore di rivelare troppe informazioni!

In chiusura, ne approfittiamo per ricordarvi che il gioco è atteso su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal prossimo 16 aprile 2020. A quanto pare, tuttavia, l'immaginario del titolo ha decisamente entusiasmato gli sviluppatori di CD Projekt Red, che hanno rivelato di star lavorando ben a tre progetti legati a Cyberpunk 2077!