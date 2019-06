Cyberpunk 2077 è stato il gioco più seguito dalla stampa internazionale durante l'E3 2019

GamesIndustry.biz ha pubblicato alcune interessanti statistiche sulla copertura mediatica dell'E3 2019 da parte delle principali testate internazionali, di settore e non. Scopriamo così che Cyberpunk 2077 è stato il gioco più seguito dalla stampa con oltre 6.000 articoli e notizie pubblicate in tutto il mondo nella settimana della fiera.

Al secondo posto troviamo Final Fantasy VII Remake con 5.000 articoli, poco sotto invece Marvel's Avengers che raggiunge quota 4.000 citazioni. In classifica trovano spazio, in quest'ordine, anche Star Wars Jedi Fallen Order, Watch Dogs Legion, DOOM Eternal, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, FIFA 20, Destiny 2, Gears 5 e Fallout 76.

Per quanto riguarda invece i publisher, Square Enix si guadagna il maggior numero di citazioni, seguita da Ubisoft, Electronic Arts, Bethesda, Bandai Namco, Konami, Devolver Digital e SEGA. Sul fronte hardware invece troviamo Xbox in testa per quanto riguarda il numero di articoli pubblicati a livello globale, con Nintendo e Sony a seguire, anche se quest'ultima come sappiamo non ha partecipato alla fiera di Los Angeles.