Cyberpunk 2077: quale gioco trarrà vantaggio dal rinvio? Ne parlano i giornalisti

La notizia del rinvio di Cyberpunk 2077 non ha già scombussolato i piani di Everspace 2 ma coinvolgerà anche tutti i titoli che vedranno la luce dei negozi da qui a dicembre. Diversi membri della stampa di settore, quindi, si chiedono quale gioco trarrà maggiore vantaggio dal posticipo del kolossal sci-fi.

L'editorialista di Forbes.com Paul Tassi, ad esempio, ha provato a ipotizzare le possibili conseguenze che il posticipo di Cyberpunk 2077 potrebbe determinare a livello di vendite per quei giochi che arriveranno sul mercato nel corso delle prossime settimane e che, in assenza della concorrenza rappresentata dal GDR a mondo aperto di CD Projekt (quantomeno fino a metà dicembre), dovrebbero beneficiare della situazione.

L'analisi di Tassi e di altri giornalisti parte quindi dall'osservazione della scaletta dei giochi in uscita a novembre su PC, PS4 e Xbox One, oltreché su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Tra i tanti titoli che verranno commercializzati in questa finestra temporale, citiamo Destiny 2 Oltre la Luce, Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, Gears Tactics, Yakuza Like a Dragon, Godfall, COD Black Ops Cod War e Assassin's Creed Valhalla.

A detta del redattore di Forbes.com, e di altre personalità del settore, sarà proprio l'avventura vichinga di Ubisoft a dover trarre maggiore giovamento dal rinvio di Cyberpunk 2077, sia per via del genere videoludico affine a quello dell'opera fantascientifica di CD Projekt RED che, naturalmente, per l'enorme popolarità di questa serie. E voi, come la pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è adesso previsto in uscita per il 10 dicembre.