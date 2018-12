Cyberpunk 2077: il Gioco verrà pubblicato...quando sarà pronto!

Cyberpunk 2077 è tra i giochi più attesi dalla vasta community dei videogiocatori. CD Projekt Red, tuttavia, non ha ancora annunciato una precisa data d'uscita.

Molti speravano di poter ricevere maggiori informazioni sul gioco in occasione della cerimonia dei The Game Awards 2018, tuttavia, poco tempo prima dell'evento, Marcin Momot, Community Lead presso CD Projekt Red, aveva reso noto che il Titolo non sarebbe stato presente alla manifestazione. In quell'occasione, Momot aveva dichiarato "Forniremo maggiori dettagli su Cyberpunk 2077 quando saremo pronti".

Questo concetto è stato ribadito da CD Projekt Red anche nella giornata di oggi, tramite un simpatico Tweet a tema natalizio, che, come di consueto, potete trovare in calce a questa news. Sull'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 ha infatti fatto la sua comparsa un cinguettio a cui è allegata una brevissima clip. Al suo interno, compare un breve messaggio della Software House: "In questo periodo di vacanze, prendetevi tutto il tempo che vi serve". Segue inoltre l'immagine di una decorazione natalizia "incompleta", accompagnata dalla scritta "In arrivo quando è pronto". Nel medesimo cinguettio, CD Projekt Red ne approfitta per augurare buone feste a tutti gli utenti.



A questo punto, non ci resta che attendere nuove informazioni dalla Software House. Nel frattempo, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un nostro speciale sul gioco, a cura di Andrea Porta.