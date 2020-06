Cyberpunk 2077 sembra un altro gioco rispetto al video del 2018

L'ormai famoso youtuber Cycu1, specializzatosi in analisi come quella sull'evoluzione grafica di Days Gone e di altri videogiochi celebri, ha ripreso il filmato dell'evento Night City Wire di Cyberpunk 2077 per confrontarlo con la demo mostrata nel 2018 dagli autori di CD Projekt RED.

Attraverso il confronto diretto tra le medesime scene immortalate nei due video gameplay, il creatore di contenuti testimonia le numerose migliorie apportate a livello grafico, artistico e puramente tecnico dagli sviluppatori polacchi.

La video comparativa mostra ad esempio gli enormi benefici offerti dal Ray Tracing di Cyberpunk 2077, con un'illuminazione globale sensibilmente più realistica sia nella gestione delle ambientazioni aperte (tanto in diurna quanto in notturna) che nella caratterizzazione delle zone al chiuso.

Oltre alla bontà del sistema DXR di NVIDIA ammirato durante il primo show digitale della serie Night City Wire, il raffronto offertoci da Cycu1 evidenzia i passi in avanti compiuti da CD Projekt con l'adozione di modelli poligonali più complessi e la presenza di scenari decisamente più ricchi di dettagli. In alcuni momenti, il "nuovo" Cyberpunk 2077 sembra quasi essere il "sequel di se stesso".

Prima di lasciarvi al video comparativo e di leggere i vostri commenti, ricordiamo a chi ci segue che Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, con le versione Google Stadia, PS5 e Xbox Series X previste in un secondo momento. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche l'approfondimento di Francesco Fossetti sulle novità di gameplay di Cyberpunk 2077 dopo quattro ore di gioco.