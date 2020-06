Cyberpunk 2077: le giornate dureranno il doppio rispetto a quelle di The Witcher 3

Non vedete l'ora di esplorare ogni singolo vicolo di Night City durante la notte all'uscita di Cyberpunk 2077? Allora sappiate che ci sono ottime notizie per voi, dal momento che sia il giorno che la notte del titolo CD Projekt RED avranno una durata superiore a quella vista in The Witcher 3: Wild Hunt.

Stando infatti alle ultime informazioni diffuse dal team di sviluppo, un'ora nel mondo di Cyberpunk 2077 corrisponde a 420 secondi, ovvero 7 minuti, e un intero giorno dura più o meno 3 ore. Se consideriamo quindi che ci saranno 12 ore di luce e altrettante di buio, ciò significa che potremo darci all'esplorazione notturna della città per circa 84 minuti prima dell'alba. Sembra quindi che il team di sviluppo polacco abbia voluto rendere le giornate molto più lunghe non solo di The Witcher 3: Wild Hunt (96 minuti), ma anche di titoli Rockstar Games come Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2, entrambi titoli le cui giornate in game hanno una durata di circa 48 minuti.

Vi ricordiamo che nel corso delle ultime ore sono davvero tante le informazioni diffuse sul gioco e tra queste troviamo anche le prime immagini del protagonista di Cyberpunk 2077 in versione Street Kid, che vedono V impugnare una letale katana.