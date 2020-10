Cyberpunk 2077 'girerà alla grande' su PS5 e Xbox Series X e S: nuovi scatti da Night City

In attesa del quarto Night City Wire di Cyberpunk 2077, CD Projekt aumenta i giri della propria macchina promozionale: i nuovi poster ribadiscono che il kolossal GDR "girerà alla grande" su console nextgen.

Dalla community di ResetEra, infatti, si sottolinea la comparsa di poster pubblicitari in diversi negozi di videogiochi che, riallacciandosi a quanto mostrato nell'ultimo spot di Cyberpunk 2077 con Keanu Reeves, rimarcano la centralità delle piattaforme di nuova generazione nella strategia comunicativa della software house polacca.

Nella campagna mediatica di CD Projekt si ribadisce che Cyberpunk 2077 "girerà alla grande anche su PS5 e Xbox Series X", e questo sin dal giorno di lancio che, lo ricordiamo, è previsto per il 19 novembre su PC e console. Gli acquirenti delle console nextgen di Sony e Microsoft dovrebbero quindi ottenere delle migliorie che andranno a integrare le già conosciute funzionalità di PS5 e Xbox Series X e S che si estendono alla retrocompatibilità, come la sensibile riduzione nei tempi di caricamento e il framerate più stabile.

Nel momento in cui scriviamo, però, i rappresentanti di CD Projekt RED non hanno ancora specificato se e quali benefici aggiuntivi potremo ottenere nel giocare a Cyberpunk 2077 su sistemi nextgen da metà novembre: la speranza dei fan è quella di poter accedere sin dal day one a un'opzione che aumenti la risoluzione e sblocchi il framerate. L'unica indicazione offerta in tal senso dall'azienda polacca riguarda l'arrivo nel 2021 di un aggiornamento gratuito con migliorie grafiche e funzioni studiate per sfruttare l'hardware di nuova generazione. In attesa di ricevere un chiarimento da parte dei diretti interessati, vi lasciamo in compagnia delle ultime immagini di CP2077 condivise sui social in questi giorni.