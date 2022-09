Cyberpunk 2077 su GPU GeForce RTX Serie 40: le meraviglie del DLSS 3 in video

Nella cornice del GeForce Beyond che ha presentato le nuove schede grafiche RTX 4090 e 4080, i vertici di NVIDIA hanno fatto sfoggio delle potenzialità del DLSS 3 con una video dimostrazione interamente dedicata a Cyberpunk 2077.

La tentacolare metropoli che fa da sfondo alle peripezie compiute da V e Johnny Silverhand, d'altronde, è la 'vetrina tecnologica' ideale per illustrare i benefici grafici e prestazionali offerti dalla nuova tecnologia di upsampling 'intelligente' dell'azienda di Santa Clara.

Il filmato propostoci da NVIDIA parte dall'ormai celebre vantaggio rappresentato dall'aumento del framerate con la ricostruzione in Deep Learning delle immagini renderizzate a schermo, per poi descrivere i benefici degli acceleratori Optical Flow dei Tensor Core di quarta generazione nella gestione di ambienti digitali estremamente dettagliati.

Basta osservare la comparativa confezionata dalla casa verde per intuire l'entità del boost prestazionale promessoci dai progettisti del colosso tecnologico californiano per il lancio delle nuove GPU GeForce RTX Serie 40. Per un ulteriore approfondimento sulle migliorie previste con la nuova iterazione della tecnologia di upsampling in Deep Learning di NVIDIA, vi lasciamo al nostro riassunto delle novità di DLSS 3.