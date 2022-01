Cyberpunk 2077: 50 mod, DLSS 2.3 e niente 'traffico fantasma' nel video 4K su RTX 3090

L'ormai celebre youtuber DigitalDreams torna ad attingere alla potenza computazionale del suo PC gaming mosso da una GPU GeForce RTX 3090 mostrando Cyberpunk 2077 in un video 4K con 50 mod, una distanza di visuale decuplicata e l'utilizzo delle ultime tecnologie di upscaling DLSS 2.3 per aumentare il framerate.

Il filmato che campeggia a inizio articolo è solo l'ultimo dei progetti portati avanti da questo creatore di contenuti noto per i suoi video di giochi iper-modificati, come per il recente trailer di GTA 5 in 8K con Ray Tracing e texture nextgen.

Mettendo la sua mostruosa configurazione hardware al servizio degli emuli di V, lo youtuber non si limita a migliorare il comparto grafico della già splendida Night City ma ci offre anche degli spunti di riflessione per uno dei possibili cambiamenti che potrebbero arrivare con la patch PS5 e Xbox Series X/S di Cyberpunk, ovvero l'aumento della distanza di visuale.

Sempre grazie al lavoro svolto in questi mesi dai modder, DigitalDreams ha infatti moltiplicato di ben dieci volte la View Distance dei pedoni e delle auto, un intervento che rende più immersiva l'esperienza di gioco e contribuisce a risolvere (seppur parzialmente, e di certo non in maniera definitiva) il problema del traffico che appare e scompare all'improvviso a pochi metri di distanza dal personaggio.

Intanto, prosegue il dibattito sui social per le ultime novità provenienti dal database di Steam, con la comparsa di un update "nascosto" che sembra presagire l'arrivo della patch nextgen o dei DLC di Cyberpunk 2077.