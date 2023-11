Cyberpunk 2077: grafica oltre i limiti con Path Tracing e la mod Alternative Weather

Cyberpunk 2077 è sicuramente tra i giochi graficamente più impressionanti in circolazione, ma le mod si rivelano sempre un ottimo strumento per sperimentare e raggiungere nuove vette dal punto di vista visivo.

Il canale YouTube Digital Dreams ha pubblicato un nuovo showcase grafico dell'avventura Sci-Fi di CD Projekt RED, questa mostrando una versione pesantemente modificata del gioco in risoluzione 4K e in esecuzione su una configurazione PC piuttosto performante (Ryzen 9 7950x, RTX 4090, ventole Arctic P12, sistema di raffreddamento liquido Arctic).

Il filmato che potete gustarvi in apertura non solo mostra il comparto grafico di Cyberpunk 2077 arricchito dal Path Tracing e dal reshade personalizzato "Beyond All Limits" ad impostazioni Ultra, ma mette alla prova anche la mod "Alternative Weather" di sosuinepsixuyu. Come suggerisce il nome, questa mod cambia l'aspetto di alcune delle condizioni meteorologiche standard presenti in Cyberpunk 2077, con la conseguenza che otteniamo un panorama piuttosto differente rispetto al gioco vanilla. Cosa ne pensate dei risultati ottenuti da Digital Dreams nel suo nuovo showcase dedicato al gioco di CD Projekt?

Se avete atteso sino ad ora per immergervi nella Night City degli autori di The Witcher, potrebbe essere giunto il momento giusto: CD Projekt ha recentemente annunciato Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, all'interno del quale troverete il gioco base e l'espansione Phantom Liberty.