Cyberpunk 2077: la grafica è migliorata sensibilmente dal 2018 a oggi

"Downgrade". Quante volte abbiamo sentito o letto questa parola? Sono molti i giochi finiti nella bufera poiché la loro versione definitiva è stata giudicata inferiore a quella presentata nei trailer prima all'uscita. È capitato anche a CD Projekt RED con The Witcher 3, ma sembra che i polacchi abbiano imparato la lezione.

Nella giornata di ieri la metropoli di Cyberpunk 2077 è tornata a mostrarsi durante il nuovo episodio di Night City Wire apparendo più bella che mai e, in particolare, visivamente migliore della sua versione presentata nei filmati degli anni passati. La sensazione era montata già durante la visione dello show, ed ha ottenuto conferma grazie alle comparative che sono emerse nelle ore successive. Lo dimostrano non solo le immagini in calce a questa notizia, ma anche il video confronto che potete visionare in alto. Le migliorie sono evidentissime, e si notano specialmente nell'illuminazione, nel livello di dettaglio generale e nella complessità dei modelli dei personaggi. Anche la paletta cromatica ha subito dei vistosi cambiamenti.

Cosa ne pensate? Nel caso ve li foste persi, segnaliamo che al termine del Night City Wire sono stati finalmente annunciati i requisiti di sistema di Cyberpunk 2077 per PC, che appaiono molto abbordabili. L'uscita del gioco è fissata per il 19 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Successivamente arriverà anche su Google Stadia e le console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X: al lancio di queste ultime potrà essere giocato in retrocompatibilità, ma è già stato pianificato un aggiornamento gratis per PS5 e Xbox Series X.