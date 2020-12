Cyberpunk 2077: grafica e prestazioni su PS5 e Xbox Series X/S nell'analisi di DF

Assodata la netta superiorità grafica della versione PC di Cyberpunk 2077 tra DLSS e Ray Tracing, il team di Digital Foundry si sofferma sulle trasposizioni per console nextgen del GDR sci-fi di CD Projekt per scoprire come si comportano PS5 e Xbox Series X con il nuovo kolossal degli autori di The Witcher.

Nell'ultima e, come al solito, approfondita analisi tecnica condotta dal collettivo di giornalisti legato a Eurogamer.net parte dalla consueta comparativa su framerate e risoluzione per estendere il discorso ad altri fattori, come gli interventi compiuti dagli sviluppatori polacchi per attingere alle risorse computazionali delle nuove macchine casalinghe di Sony e Microsoft.

Pur girando in modalità retrocompatibile e senza l'update nextgen di Cyberpunk 2077 in arrivo nel 2021, sia su PS5 che Xbox Series X/S il titolo di CD Projekt sfrutta il boost prestazionale delle console nextgen per offrire un'esperienza ludica e visiva decisamente più fruibile rispetto alle controparti last-gen, specie rispetto a PS4 e Xbox One base dove il gioco arranca.

Le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X di Cyberpunk 2077, infatti, non si limitano a "ereditare" i parametri grafici delle corrispondenti versioni PS4 PRO e Xbox One X, ma vanno oltre per garantire ai possessori delle nuove piattaforme casalinghe un framerate più stabile, una risoluzione dinamica che scala di rado ai suoi setting più bassi e, soprattutto, un mondo di gioco più vivo, merito dell'aumento del traffico e dei pedoni di Night City. Anche la grafica trae giovamento dall'aumento prestazionale, con un quantitativo inferiore di bug e glitch del sistema di illuminazione e degli effetti particellari.

Su Xbox Series X, oltretutto, il titolo vanta anche un'opzione aggiuntiva che consente agli acquirenti della console nextgen Microsoft di scegliere tra le modalità Qualità e Prestazioni, un'opzione assente (nel momento in cui scriviamo) nella controparte PS5 e nella versione Xbox One X. È proprio alla modalità Qualità dell'edizione Xbox Series X di Cyberpunk 2077 che Digital Foundry guarda come parametro ideale per giocare al titolo su console: il sacrificio del framerate (che passa a 30fps) viene giustificato dall'aumento della risoluzione e della qualità grafica, con texture maggiormente definite e fondali più nitidi.