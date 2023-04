Cyberpunk 2077: grafica da urlo con il Path Tracing della modalità RT Overdrive

In vista del sempre più imminente arrivo del Path Tracing nella versione PC di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED e NVIDIA mostrano i benefici offerti dalla nuova modalità RT Overdrive che promette di rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco da vivere nei panni di V e Johnny Silverhand.

La software house polacca e l'azienda di Santa Clara ci riportano così tra i vicoli fumosi e le strade al neon di Night City per mostrarci l'incredibile dettaglio grafico raggiungibile su PC una volta implementata l'illuminazione globale in Ray Tracing.

La nuova modalità Overdrive che verrà sbloccata dal prossimo aggiornamento gratuito di CP2077 porterà in dote anche le tecnologie di upscaling e upsampling più avanzate di NVIDIA: l'attivazione del DLSS 3 consentirà agli esploratori di Night City di sperimentare un gameplay sensibilmente più fluido, a patto ovviamente di possedere una scheda video della famiglia NVIDIA GeForce RTX Serie 40.

Con l'update per il Path Tracing assisteremo anche all'aggiunta di strumenti come lo Shader Execution Reordering, l'RTX Direct Illumination e il Real-Time Denoiser di NVIDIA. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo dopo aver dato un'occhiata al nuovo video e alle immagini condivise da CDPR e dalla casa verde per prepararci all'arrivo dell'aggiornamento gratuito di Cyberpunk 2077 con la modalità RT Overdrive, atteso per l'11 aprile in esclusiva su PC.