Cyberpunk 2077, grandi problemi su PS4 liscia: tutti i dettagli in video

Giunto il Day One di Cyberpunk 2077, si manifestano purtroppo alcune problematiche legate alla performance del gioco sulla versione base di PlayStation 4.

Nella sua incarnazione "liscia", la console - ormai old gen - di casa Sony arranca nel supportare le esose richieste di una Night City popolata di veicoli ed NPC, illuminata da brillanti luci al neon e ricca di un'incredibile mole di dettagli. Nel corso della propria prova del gioco condotta su PlayStation 4, la Redazione di Everyeye si è imbattuta in un ampio numero di inconvenienti, legati tanto alla resa visiva quanto al comparto tecnico. Per fare luce sulle attuali condizioni di questa versione console di Cyberpunk 2077, il nostro Marco Mottura ha realizzato una minuziosa analisi, di cui abbiamo riportato i risultati in un pratico video dedicato. Come sempre, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye.



Nel frattempo, il titolo di CD Projekt RED è un grandissimo successo su PC, con oltre un milione di giocatori su Cyberpunk 2077 su Steam al giorno del lancio. Con tali numeri, il gioco - disponibile peraltro anche sui negozi digitali di Epic Games Store e GOG - si aggiudica il titolo di produzione single player di maggior successo sul portale Valve.