Cyberpunk 2077 gratis per il fan che ha incitato Keanu Reeves nello show E3 di Microsoft

Uno dei momenti più esilaranti della conferenza E3 2019 di Microsoft è coinciso con la presenza sul palco di Keanu Reeves e dalla frase di incitamento urlata da un fan presente alla fiera. I vertici di CD Projekt hanno deciso di premiare l'autore del gesto regalandogli una copia di Cyberpunk 2077.

A confermare il tutto sono gli stessi curatori del profilo Twitter ufficiale di CD Projekt RED con un messaggio lasciato sulla bacheca del profilo social del fan Xbox in questione, lo youtuber Peter Sark. L'urlo di incitamento "you're breathtaking!" lanciato in direzione dell'attore hollywoodiano, e prontamente ricambiato dallo stesso per restituirlo idealmente agli altri spettatori della conferenza, permetterà allo youtuber appassionato di Xbox One di ottenere gratuitamente la Collector's Edition di Cyberpunk 2077.

Cosa ne pensate dell'iniziativa degli sviluppatori polacchi e della loro volontà di regalare l'edizione per collezionisti del loro attesissimo kolossal sci-fi all'appassionato che si è reso protagonista di questo evento? Prima di lasciarvi alla bianca lavagna dei commenti, vi ricordiamo che l'uscita di Cyberpunk 2077 è prevista per il 16 aprile del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.