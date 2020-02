Aggiornamento di Cyberpunk 2077 gratis su Xbox Series X: come funziona Smart Delivery

La nuova funzionalità Smart Delivery di Xbox Series X sta destando molto interesse: Halo Infinite e Cyberpunk 2077 sono i primi giochi annunciati compatibili con questa opzione, vi spieghiamo come funziona nel dettaglio in questo video.

Come specificato da CD Projekt RED, chiunque acquisterà Cyberpunk 2077 per Xbox One riceverà gratis la versione Xbox Series X non appena questa sarà disponibile. In altre parole, avviando il gioco su Xbox Series X questo verrà aggiornato automaticamente alla versione Next-Gen con grafica ottimizzata per la nuova piattaforma, tutto questo senza dover sborsare un solo centesimo in più.

Al momento sono due come detto i giochi che supporteranno questa funzionalità ma l'elenco è destinato ad aumentare rapidamente, è bene chiarire in ogni caso che tutti i giochi disponibili su Xbox One (tra cui i giochi Xbox Original e Xbox 360, nonchè tutti i titoli disponibili su Game Pass) gireranno su Xbox Series X, l'opzione Smart Delivery permetterà al sistema di adattare il gioco in base alla piattaforma di riferimento, scaricando quindi gli assets di qualità superiore su Xbox Series X e avviando la versione "liscia" su One S e One X.

Si tratta di una novità interessante per il mercato console e molti sperano che Sony possa seguire la stessa strada intrapresa da Microsoft anche se al momento non ci sono conferme in merito.