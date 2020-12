Cyberpunk 2077 e GTA 5: scopriamo insieme tutte le differenze

Sono sempre di più i giocatori curiosi di scoprire quali sono le differenze tra un gioco di ruolo come Cyberpunk 2077 e il caro vecchio Grand Theft Auto 5. Cerchiamo quindi di comprendere meglio perché i due prodotti sono profondamente diversi.

Avere un atteggiamento scanzonato come quello che si è soliti avere nel titolo Rockstar Games anche in Cyberpunk 2077 può risultare controproducente o, in alcuni casi, addirittura impossibile. L'ultima fatica di CD Projekt RED, ad esempio, non permette al giocatore di rubare liberamente i veicoli ad altri NPC a meno che non si sblocchino determinate abilità nella schermata dei potenziamenti. Chi vuole invece seminare il caos eliminando grosse quantità di pedoni e attirando le furie della polizia non avrà vita facile, poiché in Cyberpunk 2077 vedrete in men che non si dica arrivare prima le forze dell'ordine e poi la MAX-TAC, un'unità di soldati armati fino ai denti che vi renderanno la vita impossibile e vi faranno capire chi comanda tra le strade della città. Insomma, si può fare baldoria ma bisogna essere ben consci che ci saranno delle conseguenze tangibili e si potrebbe non sopravvivere.

Prima di lasciarvi al filmato con tutte le differenze tra i due giochi, vi ricordiamo che CD Projekt RED ha appena dato il via ad un concorso fotografico di Cyberpunk 2077.