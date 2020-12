Cyberpunk 2077 e GTA V: le reazioni degli NPC messe a confronto in video

Con l'esordio di Cyberpunk 2077, diversi sono i giocatori che stanno mettendo a confronto le caratteristiche e le meccaniche ludiche dell'RPG di CD Projekt RED con quelle di altri celebri titoli open world pubblicati negli scorsi anni.

In questo caso, l'utente Bear Gaming Asia, ha deciso di mettere fianco a fianco Cyberpunk 2077 e Grand Theft Auto V, l'ultimo capitolo della fortunata serie targata Rockstar Games da sempre all'avanguardia per quanto concerne i videogame a mondo aperto. Nello specifico, ciò che viene mostrato nel filmato riportato in apertura di notizia, è un confronto diretto tra gli NPC dei due titoli volto a sottolineare la profondità di interazione che il giocatore può avere con essi. Le varie "comparse" che popolano le strade di Night City e Los Santos sono a più riprese incitate a reagire alle azioni che compiamo, da quelle più innoque (quando semplicemente li guardiamo) a quelle leggermente più oltre righe (per esempio quando puntiamo verso di loro un'arma da fuoco o aggrediamo le loro auto).

In generale, gli NPC di Cyberpunk 2077 sembrano molto più docili e passivi rispetto a quanto possiamo vedere nel titolo di Rockstar Games. Naturalmente, stiamo parlando di due progetti che, nonostante condividano la stessa natura open world, differiscono per obiettivi e caratteristiche: certamente lo svago più sfrenato e pregno di violenza gratuita non è lo scopo del titolo di CD Projekt, ed è comprensibile come GTA ponga maggiore attenzione su certi aspetti legati agli NPC. D'altro canto, però, fa riflettere come un gioco uscito pur sempre nel 2013 riesca a mostrarsi ancora in forma smagliante dinanzi ad uno dei titoli più attesi del 2020.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che l'hotfix di Cyberpunk 2077 è disponibile ora per il download (anche su Google Stadia). Un video ha mostrato i cambiamenti grafici e prestazionali con questa ultima patch.