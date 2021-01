Cyberpunk 2077, ancora guai: CD Projekt multata per un murales pubblicitario a San Paolo

Sembra non ci sia davvero pace per CD Projekt RED dopo il tumultuoso lancio di Cyberpunk 2077: la software house polacca è stata multata per aver esposto tra le strade di San Paolo, in Brasile, un gigantesco murales che funge da materiale pubblicitario dell'RPG Sci-Fi.

La notizia giunge dal giornale locale Start, che ha riferito di come CD Projekt sia costretta a pagare 410.000 Real brasiliani (78.500$ USD) alla città di San Paolo per aver esposto una street art di Cyberpunk 2077 come parte della campagna marketing del gioco. Come confermato anche dagli utenti su Twitter, la street art è vietata in Brasile al fine di conservare un look pulito e asettico all'interno delle proprie città. È evidente che la casa di sviluppo polacca non si sia preventivamente informata al riguardo, e sia incappata ingenuamente in questa punizione.

Stando a quanto viene riportato, inoltre, i proprietari del palazzo sono stati pagati per 10.000 Real per concedere lo spazio pubblicitario per due anni, ma a quanto pare il tutto è stato fatto a insaputa dei residenti. Per il momento, CD Projekt RED, già impegnatissima nell'affrontare le cause legali e a tenere informati i giocatori di Cyberpunk 2077 riguardo alle nuove patch in arrivo, non ha commentato riguardo alla questione.