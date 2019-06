Cyberpunk 2077 guida la classifica preorder di Steam, RPS si scaglia contro gli acquirenti

Cyberpunk 2077 è attualmente il gioco più prenotato su Steam (e su GOG.com), situazione piuttosto prevedibile considerando l'hype post E3 ma tutto questo sembra aver fatto arrabbiare non poco uno dei fondatori di Rock, Paper, Shotgun.

John Walker ha usato parole non proprio positive nei confronti di coloro che hanno prenotato l'edizione digitale di Cyberpunk 2077: il motivo? A più di nove mesi dal lancio, non ha senso effettuare il preorder di un gioco in digitale senza ottenere nulla in cambio, come sconti, contenuti extra, DLC o bonus preorder.

Walker, da esporto e attivo nel settore da moltissimi anni, capisce benissimo l'esigenza di prenotare le edizioni fisiche da collezione o a tiratura limitata, mentre non è d'accordo con il preorder anticipato delle versioni digitali, reperibili sempre e comunque, a mano di ottenere reali vantaggi da questo gesto.

In ogni caso John Walker è noto per le sue esternazioni piuttosto rudi e dunque il suo resta più che altro uno sfogo che deve essere considerato come parte del suo personaggio. Cosa ne pensate in merito? Fateci sapere la vostra opinione nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.