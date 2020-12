Cyberpunk 2077: guida ai controlli per PC, Playstation, Xbox e Stadia

L’ultimo gioco ad opera dei ragazzi della software house polacca CD Projekt RED è finalmente disponibile sul mercato, e tutti gli appassionati che vorranno prenderne una copia potranno scegliere tra le moltissime piattaforme disponibili.

Di seguito potrete quindi trovare la lista completa dei controlli, divisi nelle diverse categorie, per console Playstation, Xbox e per PC; i controlli per Google Stadia, anche nel caso in cui decideste di utilizzare il controller proprietario della piattaforma, corrispondono a quelli per le console di Microsoft, quindi potete fare riferimento a questi.

Controlli Playstation

Opzioni di movimento a piedi:

Muovi il personaggio - muovi L3

Guardati intorno - muovi R3

Corri - tieni premuto L3

Salta - premi X

Scivolata - premi Cerchio durante la corsa

Mettiti in Copertura - premi X vicino ad un ostacolo basso

Schiva - premi due volte Cerchio

Arrampicati - salta con X verso l’ostacolo su cui vuoi arrampicarti

Viaggio Rapido - premi X in corrispondenza di un punto di viaggio rapido sulla mappa

Opzioni di movimento a bordo di veicoli:

Entra nel veicolo - premi Quadrato

Accelera - tieni premuto R2

Frena/Retromarcia - tieni premuto L2

Sterza - muovi L3

Freno a Mano - premi X

Esci dal veicolo - tieni premuto Cerchio

Accendi/Spegni Fari del veicolo - premi Quadrato

Cambia la visuale della Camera del veicolo - premi Freccia Destra sulla croce direzionale

Clacson - premi L3

Chiama un Veicolo Attivo - premi Freccia Destra sulla croce direzionale mentre sei a piedi

Segna un veicolo come Attivo - tieni premuto Freccia Destra per aprire il Garage, poi seleziona un veicolo premendo X

Accendi/Spegni Radio - premi R1

Apri il Menu della Radio - tieni premuto R1

Cambia Stazioni della Radio - premi Freccia Su/Freccia Giù sulla croce direzionale

Seleziona Stazione - premi X

Menu:

Apri il menu di gioco - premi Options/Touchpad

Usa il Telefono - premi Freccia Giù sulla croce direzionale

Apri Messaggi Recenti - premi Freccia Sinistra sulla croce direzionale

Opzioni di dialogo:

Scegli tra le opzioni di dialogo disponibili - premi Freccia Su/Freccia Giù sulla croce direzionale

Seleziona opzione di dialogo - premi X

Le opzioni colorate in Oro vi permetteranno di proseguire con la conversazione

Le opzioni colorate in Blu potrebbero permettervi di scoprire informazioni nascoste o sbloccare ulteriori possibilità di interazione con i personaggi

Le opzioni colorate in Grigio non possono essere selezionate, in quanto il vostro personaggio non raggiunge i requisiti di abilità necessari

Opzioni di scanning e Hacking:

Esegui una Scansione Ambientale Rapida - premi L1

Attiva lo Scanner - tieni premuto L1

Gli oggetti rivelati di colore Rosso sono dei nemici

Gli oggetti rivelati di colore Oro sono oggetti relativi alle missioni attive

Gli oggetti rivelati di colore Blu sono oggetti con cui potete interagire

Gli oggetti rivelati di colore Verde sono oggetti che possono essere hackerati

Scegli l’opzione di hacking da utilizzare - premi Freccia Su/Freccia Giù sulla croce direzionale

Seleziona opzione di hacking - premi Quadrato

Opzioni di combattimento a distanza:

Equipaggia un’arma recente - premi Triangolo

Apri il menu delle armi - tieni premuto Triangolo

Equipaggia l’arma nella fondina - premi due volte Triangolo

Mira - tieni premuto L2

Spara - premi/tieni premuto R2

Ricarica - premi Quadrato

Chiudi il menu di accesso rapido alle Armi - premi Cerchio

Opzioni di combattimento corpo a corpo:

Attacco Leggero - premi R2

Attacco Potente - tieni premuto R2

Attacco in Salto - premi R2 a mezz’aria

Attacco in Scivolata - premi R2 durante una scivolata

Attacco in Schivata - premi R2 durante una schivata

Attacco in Corsa - premi R2 durante uno scatto

Blocca attacchi in arrivo - tieni premuto L2

Para attacchi in arrivo - premi L2 appena prima di essere colpito

Opzioni di combattimento sui veicoli:

Inizia Combattimento - premi Triangolo

Mira - tieni premuto L2

Spara - premi/tieni premuto R2

Ricarica - premi Quadrato

Torna sul sedile dopo esserti sporto dal finestrino - premi Cerchio

Opzioni di movimento e combattimento stealth:

Afferra un Nemico Ignaro - premi Quadrato

Esegui una Eliminazione Letale nei confronti di un nemico afferrato - premi Triangolo

Esegui una Eliminazione Non Letale nei confronti di un nemico afferrato - premi Quadrato

Raccogli un Corpo - premi Quadrato

Lascia un Corpo - premi Quadrato

Controlli Xbox

Opzioni di movimento a piedi:

Muovi il personaggio - muovi LS

Guardati intorno - muovi RS

Corri - tieni premuto LS

Salta - premi A

Scivolata - premi B durante la corsa

Mettiti in Copertura - premi A vicino ad un ostacolo basso

Schiva - premi due volte Cerchio

Arrampicati - salta con A verso l’ostacolo su cui vuoi arrampicarti

Viaggio Rapido - premi A in corrispondenza di un punto di viaggio rapido sulla mappa

Opzioni di movimento a bordo di veicoli:

Entra nel veicolo - premi X

Accelera - tieni premuto RT

Frena/Retromarcia - tieni premuto LT

Sterza - muovi LS

Freno a Mano - premi A

Esci dal veicolo - tieni premuto B

Accendi/Spegni Fari del veicolo - premi X

Cambia la visuale della Camera del veicolo - premi Freccia Destra sulla croce direzionale

Clacson - premi LS

Chiama un Veicolo Attivo - premi Freccia Destra sulla croce direzionale mentre sei a piedi

Segna un veicolo come Attivo - tieni premuto Freccia Destra per aprire il Garage, poi seleziona un veicolo premendo A

Accendi/Spegni Radio - premi RB

Apri il Menu della Radio - tieni premuto RB

Cambia Stazioni della Radio - premi Freccia Su/Freccia Giù sulla croce direzionale

Seleziona Stazione - premi A

Menu:

Apri il menu di gioco - premi Start/View

Usa il Telefono - premi Freccia Giù sulla croce direzionale

Apri Messaggi Recenti - premi Freccia Sinistra sulla croce direzionale

Opzioni di dialogo:

Scegli tra le opzioni di dialogo disponibili - premi Freccia Su/Freccia Giù sulla croce direzionale

Seleziona opzione di dialogo - premi A

Le opzioni colorate in Oro vi permetteranno di proseguire con la conversazione

Le opzioni colorate in Blu potrebbero permettervi di scoprire informazioni nascoste o sbloccare ulteriori possibilità di interazione con i personaggi

Le opzioni colorate in Grigio non possono essere selezionate, in quanto il vostro personaggio non raggiunge i requisiti di abilità necessari

Opzioni di scanning e Hacking:

Esegui una Scansione Ambientale Rapida - premi LB

Attiva lo Scanner - tieni premuto LB

Gli oggetti rivelati di colore Rosso sono dei nemici

Gli oggetti rivelati di colore Oro sono oggetti relativi alle missioni attive

Gli oggetti rivelati di colore Blu sono oggetti con cui potete interagire

Gli oggetti rivelati di colore Verde sono oggetti che possono essere hackerati

Scegli l’opzione di hacking da utilizzare - premi Freccia Su/Freccia Giù sulla croce direzionale

Seleziona opzione di hacking - premi X

Opzioni di combattimento a distanza:

Equipaggia un’arma recente - premi Y

Apri il menu delle armi - tieni premuto Y

Equipaggia l’arma nella fondina - premi due volte Y

Mira - tieni premuto LT

Spara - premi/tieni premuto RT

Ricarica - premi X

Chiudi il menu di accesso rapido alle Armi - premi B

Opzioni di combattimento corpo a corpo:

Attacco Leggero - premi RT

Attacco Potente - tieni premuto RT

Attacco in Salto - premi RT a mezz’aria

Attacco in Scivolata - premi RT durante una scivolata

Attacco in Schivata - premi RT durante una schivata

Attacco in Corsa - premi RT durante uno scatto

Blocca attacchi in arrivo - tieni premuto LT

Para attacchi in arrivo - premi LT appena prima di essere colpito

Opzioni di combattimento sui veicoli:

Inizia Combattimento - premi Y

Mira - tieni premuto LT

Spara - premi/tieni premuto RT

Ricarica - premi X

Torna sul sedile dopo esserti sporto dal finestrino - premi B

Opzioni di movimento e combattimento stealth:

Afferra un Nemico Ignaro - premi X

Esegui una Eliminazione Letale nei confronti di un nemico afferrato - premi Y

Esegui una Eliminazione Non Letale nei confronti di un nemico afferrato - premi X

Raccogli un Corpo - premi X

Lascia un Corpo - premi X

Controlli PC

Opzioni di movimento a piedi:

Muovi il personaggio - premi W/A/S/D

Guardati intorno - muovi il Mouse

Corri - tieni premuto Shift Sinistro

Salta - premi Spazio

Scivolata - premi Ctrl Sinistro/C durante la corsa

Mettiti in Copertura - premi Spazio vicino ad un ostacolo basso

Schiva - premi due volte W/A/S/D

Arrampicati - salta con Spazio verso l’ostacolo su cui vuoi arrampicarti

Viaggio Rapido - seleziona un punto di viaggio rapido sulla mappa

Opzioni di movimento a bordo di veicoli:

Entra nel veicolo - premi F

Accelera - tieni premuto W

Frena/Retromarcia - tieni premuto S

Sterza - muovi A/D

Freno a Mano - premi Spazio

Esci dal veicolo - tieni premuto F

Accendi/Spegni Fari del veicolo - premi Alt

Cambia la visuale della Camera del veicolo - premi Q

Clacson - premi Ctrl Sinistro

Chiama un Veicolo Attivo - premi V mentre sei a piedi

Segna un veicolo come Attivo - tieni premuto V per aprire il Garage, poi seleziona un veicolo premendo F

Accendi/Spegni Radio - premi R

Apri il Menu della Radio - tieni premuto R

Cambia Stazioni della Radio - premi Freccia Su/Freccia Giù

Seleziona Stazione - premi F/Enter

Menu:

Apri il menu di gioco - premi I

Usa il Telefono - premi T

Apri Messaggi Recenti - premi Z

Opzioni di dialogo:

Scegli tra le opzioni di dialogo disponibili - utilizza la Rotella Centrale del Mouse

Seleziona opzione di dialogo - premi F

Le opzioni colorate in Oro vi permetteranno di proseguire con la conversazione

Le opzioni colorate in Blu potrebbero permettervi di scoprire informazioni nascoste o sbloccare ulteriori possibilità di interazione con i personaggi

Le opzioni colorate in Grigio non possono essere selezionate, in quanto il vostro personaggio non raggiunge i requisiti di abilità necessari

Opzioni di scanning e Hacking:

Esegui una Scansione Ambientale Rapida - premi Tab

Attiva lo Scanner - tieni premuto Tab oppure premi Blocco Maiuscolo

Gli oggetti rivelati di colore Rosso sono dei nemici

Gli oggetti rivelati di colore Oro sono oggetti relativi alle missioni attive

Gli oggetti rivelati di colore Blu sono oggetti con cui potete interagire

Gli oggetti rivelati di colore Verde sono oggetti che possono essere hackerati

Scegli l’opzione di hacking da utilizzare - utilizza la Rotella Centrale del Mouse

Seleziona opzione di hacking - premi F

Opzioni di combattimento a distanza:

Equipaggia un’arma recente - premi Alt Sinistro

Apri il menu delle armi - tieni premuto Alt Sinistro

Equipaggia l’arma nella fondina - premi due volte Alt Sinistro

Mira - tieni premuto Tasto Destro del Mouse

Spara - premi/tieni premuto Tasto Sinistro del Mouse

Ricarica - premi R

Chiudi il menu di accesso rapido alle Armi - premi Tasto Destro del Mouse/Esc

Opzioni di combattimento corpo a corpo:

Attacco Leggero - premi Tasto Sinistro del Mouse

Attacco Potente - tieni premuto Tasto Sinistro del Mouse

Attacco in Salto - premi Tasto Sinistro del Mouse a mezz’aria

Attacco in Scivolata - premi Tasto Sinistro del Mouse durante una scivolata

Attacco in Schivata - premi Tasto Sinistro del Mouse durante una schivata

Attacco in Corsa - premi Tasto Sinistro del Mouse durante uno scatto

Blocca attacchi in arrivo - tieni premuto Tasto Destro del Mouse

Para attacchi in arrivo - premi Tasto Destro del Mouse appena prima di essere colpito

Opzioni di combattimento sui veicoli:

Inizia Combattimento - premi Alt

Mira - tieni premuto Tasto Destro del Mouse

Spara - premi/tieni premuto Tasto Sinistro del Mouse

Ricarica - premi R

Torna sul sedile dopo esserti sporto dal finestrino - premi F

Opzioni di movimento e combattimento stealth:

Afferra un Nemico Ignaro - premi F

Esegui una Eliminazione Letale nei confronti di un nemico afferrato - premi F

Esegui una Eliminazione Non Letale nei confronti di un nemico afferrato - premi R

Raccogli un Corpo - premi R

Lascia un Corpo - premi R/Tasto Sinistro del Mouse

La versione PC di Cyberpunk 2077 vi permetterà di rimappare completamente i controlli del gioco: per farlo, aprite il menu di gioco tramite la pressione del tasto Esc, e dirigetevi all'interno delle Impostazioni.

