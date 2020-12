Cyberpunk 2077 guida al crafting: come creare le armi di V

Sopravvivere all’interno del mondo di Cyberpunk 2077, sia che siate un vip di Night City o un bandito nomade delle badlands desertiche, è estremamente difficile, e spesso vi ritroverete a poter fare affidamento solamente sul vostro arsenale, che dovreste quindi cercare di mantenere sempre ad alti livelli.

Nel corso della vostra avventura all’interno di Cyberpunk 2077 potrete recuperare e ottenere nuove armi in diversi modi: uno di questi è tramite il crafting, procedura che vi permetterà di costruire nuove armi e modificare radicalmente quelle già presenti all’interno del vostro inventario, allo scopo di ottenere bocche da fuoco sempre più potenti. Per creare o modificare armi, dirigetevi per prima cosa all’interno del menu relativo al vostro personaggio, premendo il tasto corretto a seconda della piattaforma su cui state giocando il titolo. Una volta giunti all’interno del menu, selezionate la schermata dedicata al crafting, e potrete così visualizzare una lista completa di tutte le armi e gli oggetti di equipaggiamento, come granate oppure oggetti curativi, che sarete in grado di costruire, sapientemente divisi per categorie. Per sceglierne uno da creare, evidenziatelo spostandoci sopra il cursore del gioco, dopodiché tenete premuto il comando che comparirà a schermo per costruirlo e mandarlo direttamente all’interno del vostro inventario.

Ogni arma od oggetto equipaggiabile che sarete in grado di costruire tramite il sistema di crafting del gioco richiederà una certa quantità di materie prime per poter essere creato. Ecco quindi spiegata l’importanza delle meccaniche di loot anche in un titolo come Cyberpunk 2077, che vi permetterà di ottenere componenti per le vostre nuove armi sia raccogliendole direttamente, durante le fasi di esplorazione dell’open world, sia smantellando gli oggetti e le armi che ritenete non essere di vostro interesse. Di conseguenza, il consiglio è quello di controllare sempre i cadaveri dei nemici sconfitti, in modo tale da aumentare la probabilità di trovare grandi quantità di componenti, o comunque oggetti che, una volta smantellati, possano fornirvene in quantità consistenti. Per smantellare un oggetto o un’arma, e ottenerne quindi i componenti, dirigetevi all’interno dell’inventario, evidenziate l’oggetto in questione spostandoci sopra il cursore, e poi tenete premuto il tasto dedicato.

Un'ultima cosa importante da ricordare è che all’inizio dell’avventura potrete craftare solamente armi ed equipaggiamento con un livello di rarità pari a Comune oppure Non Comune: progredendo nel gioco, invece, e applicando i punti esperienza guadagnati all’interno del ramo della Tecnica e del crafting, sbloccherete la possibilità di creare oggetti di qualità superiore, i quali avranno di conseguenza statistiche e capacità offensive migliori.

