Cyberpunk 2077: guida a tutte le gang di Night City

Durante la vostra avventura in Cyberpunk 2077 vi ritroverete ad avere a che fare, prima o poi, volenti o nolenti, con tutte le numerose gang criminali che affollano il sottobosco della metropoli di Night City.

Sebbene ad una prima impressione possa sembrare che l’unico scopo delle gang di Night City sia quello di lottare tra di loro per il territorio e mettervi i bastoni tra le ruote con scontri a fuoco e quant’altro, scoprirete presto che in realtà avrete la possibilità di interagire anche in maniera pacifica con ciascun gruppo criminale, in maniera molto simile a quanto farete con qualunque personaggio principale o secondario dell’avventura. Durante lo sviluppo della storia, infatti, verrete messi più volte davanti ad alcune difficili decisioni, e a seconda delle vostre scelte sarete in grado di farvi alleate, oppure acerrime nemiche, determinate gang piuttosto che altre. In base allo sviluppo delle vostre relazioni con questi gruppi criminali, inoltre, sbloccherete nuove missioni e incarichi secondari esclusivi, mentre le gang continueranno a giocare, talvolta, un ruolo di primo piano anche all’interno delle missioni principali dell’avventura di V.

Maelstrom

Gli appartenenti a questa gang amano alterare pesantemente il proprio corpo, riempiendolo di impianti cibernetici che ne aumentano esponenzialmente le capacità di combattimento. Questi esaltati sono infatti spinti da un innato desiderio di uccidere, e tendono ad eliminare senza esitazioni né pietà chiunque ritengano opportuno, sia esso un uomo, una donna o perfino un bambino. Potrete trovare gli appartenenti alla gang Maelstrom principalmente all’interno del distretto industriale di Watson, nel Nord Kabuki.

Valentinos

La gang dei Valentinos non è sicuramente un gruppo di bravi ragazzi, ma a differenza dei brutali Maelstrom basa la propria esistenza sul concetto di onore e sulla fiducia reciproca tra i membri del gruppo: di conseguenza, tratteranno ogni tradimento con estrema violenza, infliggendo punizioni severissime. I membri dei Valentinos possono essere incontrati in tutta Heywood, e in particolare nei pressi di The Glen, Wellsprings e Vista Del Rey.

Scavengers

Gli Scavengers si comportano come degli avvoltoi, rapendo gli abitanti di Night City per derubarli dei loro impianti cibernetici, in modo tale da rivenderli per denaro o usarli per sé stessi, senza alcuna distinzione di età o estrazione sociale della vittima. L’unica cosa che conta per loro è il profitto personale, e questo li porta ad attaccare a prima vista chiunque abbia il coraggio di avventurarsi indifeso nei vicoli bui della città.

Voodoo Boys

Questa gang è una delle meno violente e aggressive dell’intero mondo di Cyberpunk 2077, poiché predilige la guerra dell’informazione a quella combattuta sul campo. Tra i suoi ranghi può contare un grandissimo numero di netrunner estremamente esperti e pericolosi, in grado di infiltrarsi all’interno di qualunque punto della rete. I membri dei Voodoo Boys possono essere trovati fisicamente a Pacifica, e virtualmente all’interno della rete di Night City.

6th Street

Questa gang nacque inizialmente con l’intento, da molti condivisibile, di contrastare l’operato spesso criminale delle mega-corporazioni che dominano indisturbate il mondo di Cyberpunk 2077, cercando così di fare quello che la polizia di Night City aveva smesso di fare a causa dell’estrema corruzione tra le fila dei suoi membri. Nonostante i nobili intenti, però, anche i membri di 6th Street sono diventati dei criminali a loro volta, e si dedicano ora ad interminabili scontri e lotte per il territorio contro i Valentinos, nelle zone di Arroyo e Rancho Coronado a Santo Domingo.

Animals

Gli Animali sono una gang che raccoglie al suo interno membri ossessionati dagli impianti cibernetici, dall’allenamento intensivo e dagli steroidi, cose che li rendono i più massicci criminali di Night City. Questa predisposizione li rende estremamente adatti ad impersonare il ruolo del bodyguard, lavoro che svolgono spesso per i pezzi grossi dell'elite della metropoli futuristica in cambio di un lauto guadagno, e della possibilità di attaccare briga a piacimento con il malcapitato di turno.

Tyger Claws

I Tyger Claws adorano le spade, e sono il gruppo che gestisce la compravendita di armi sul mercato nero della città. Inoltre, sono degli amanti della cultura asiatica, e proprio per questo possono essere trovati facilmente all’interno dei quartieri Giapponese e Cinese, oltre che a Charter Hill e Kabuki.

Moxs

Questa gang non è altro che un gruppo di donne che hanno deciso di unire le forze per contrastare i ripetuti abusi e le violenze subite da altre ragazze da parte dei membri dei Tyger Claws, e adesso sono loro stesse a rendersi pericolose quando necessario. In generale, i membri di questa gang non si allontanano mai troppo dal Bar di Lizzie a Kabuki.

Aldecaldos

Chiamati anche Nomadi, i membri di questo gruppo vivono nelle terre desertiche e senza regole al di fuori dei confini di Night City, spostandosi in continuazione e saccheggiando il territorio per sopravvivere.

Wraiths

I membri di questa gang sono sostanzialmente degli esiliati, reietti della società che, senza ormai nulla da perdere o per cui vivere, si dedicano a folli scorribande all’esterno di Night City, spesso scontrandosi con gli Aldecaldos e, in generale, uccidendo e distruggendo qualunque cosa si muova, spesso in preda ad una vera e propria follia omicida.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche tutti i trucchi per il crafting in Cyberpunk 2077 e la nostra guida su come equipaggiare e cambiare in Cyberpunk 2077.