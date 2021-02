Cyberpunk 2077: la guida è ancora più immersiva con la mod per il supporto a TrackIR

Servendosi dei tool di supporto ai modder di Cyberpunk 2077, un appassionato del chiacchierato kolossal sci-fi di CD Projekt ha sviluppato una patch amatoriale che punta a rendere più immersiva l'esperienza alla guida dei veicoli introducendo il supporto a TrackIR.

L'artefice di questo progetto fan made è l'utente del forum di CD Projekt RED conosciuto come Hreich. Apprezzata dagli amanti dei simulatori di guida e aerei, la tecnologia TrackIR ideata da NaturalPoint nel 2001 consente ai giocatori di cambiare l'inquadratura della telecamera semplicemente attraverso il movimento della testa.

In un contesto come quello di Cyberpunk 2077, TrackIR offre agli utenti l'opportunità di guidare per le strade di Night City agendo in tempo reale sull'inquadratura in soggettiva per fare in modo che V si volti nella direzione indicata dal giocatore con la testa.

Nel testimoniare la bontà del lavoro svolto, Hriech ha pubblicato su YouTube una piccola video dimostrazione che accompagna la scheda sul forum di CD Projekt dove vengono illustrati tutti i passaggi da compiere per installare e configurare la mod. Se volete migliorare l'esperienza e l'immersione nelle sessioni racing e di esplorazione di Night City, date un'occhiata anche a questa mod di Cyberpunk 2077 per una guida più simulativa.