Cyberpunk 2077: la guidabilità delle auto è più simulativa grazie ad una mod

Non si arresta il notevole flusso delle mod di Cyberpunk 2077 con cui i giocatori PC possono continuare a divertirsi a cambiare le regole del controverso RPG Sci-Fi sviluppato da CD Projekt RED.

"Realistic Driving Experience" è l'ultima arrivata fra le mod dedicate a Cyberpunk, la quale, come il suo nome lascia già ben intuire, è volta a modificare la guidabilità dei mezzi con cui possiamo spostarci da una zona all'altra di Night City. Il lavoro del modder si pone il particolare scopo di rendere più realistica la guida sia di automobili che di moto, complicando così la gestione dei bolidi di cui possiamo prendere possesso: viene per questo motivo caldamente consigliato l'utilizzo di un gamepad, ma potete trovare una seconda versione che viene maggiormente incontro agli utilizzatori di mouse e tastiera, ed una terza variante che va generalmente a semplificare le modifiche riportandole in ambito più arcade, rendendo quindi il contenuto fruibile per tutti.

L'autore ha condiviso i frutti del suo lavoro tramite un video dimostrativo che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Se foste interessati a provare in prima persona la mod, vi rimandiamo a questo indirizzo dove potrete procedere per il downlaod.

Cyberpunk 2077 è disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Google Stadia. Rimanendo in tema, CD Projekt RED ha messo in guarda i giocatori riguardo alle mod di Cyberpunk 2077 che potrebbero potenzialmente infettare i vostri PC.