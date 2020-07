Cyberpunk 2077 e Hideo Kojima? CD Projekt si complimenta per il lancio di Death Stranding

Non è un mistero che Hideo Kojima stia aspettando Cyberpunk 2077 con ansia e al Tokyo Game Show dello scorso anno è stato visto aggirarsi nello stand del gioco di CD Projekt RED complimentandosi con tutti, un messaggio d'amore che lo studio polacco non ha dimenticato.

In occasione del lancio di Death Stranding per PC, CD Projekt RED ha voluto complimentarsi con Hideo Kojima, lo ha fatto non solo con un messaggio ma anche ripubblicando una foto che mostra il producer giapponese a bordo della moto di V e sopratutto creando un artwork basato proprio su questa immagine. C'è chi ha preso questo come un segnale della possibile comparsa di Hideo Kojima in Cyberpunk 2077 anche se si tratta, è bene dirlo, solamente di un volo di fantasia, una speculazione basata più sulla speranza che su indizi realmente esistenti.

Al momento il tutto deve essere preso semplicemente come un tributo e un ringraziamento personale nei confronti di Hideo Kojima da parte del team di CD Projekt RED Ricordiamo che Death Stranding è disponibile ora su Steam e Epic Games Store (oltre che su PS4) mentre Cyberpunk 2077 arriverà il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, in seguito arriverà un upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X.