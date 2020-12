Cyberpunk 2077: Hotfix 1.04 ora disponibile anche su Xbox One e Series X|S

Un giorno dopo la pubblicazione su PlayStation 4, PS5 e PC, l'hotfix 1.04 di Cyberpunk 2077 è stato messo a disposizione anche dei giocatori Xbox One e Series X|S. Il lancio ufficiale è avvenuto circa 12 ore fa, quindi alcuni di voi potrebbero averlo già scaricato sulla propria console. Quali sono le novità?

La maggior parte degli interventi dell'Hotfix 1.04 sono indirizzati alla risoluzione dei bug alla progressione delle missioni. Ce n'era uno, ad esempio, che impediva il completamento del Contratto Libertà di stampa, mentre un altro non permetteva neppure di iniziare una conversazione con Johnny Silverhand in Life during Wartime. Non mancano alcuni affinamenti al gameplay, alla grafica (ridotto il pop-in dei veicoli e migliorati i riflessi per ridurre la sensazione di sbiadito), alle prestazioni e alla stabilità, con la riduzione della frequenza degli episodi di crash. Per la lista completa degli interventi vi invitiamo a consultare il changelog in italiano disponibile sul sito ufficiale di Cyberpunk 2077.

I problemi delle versione console di Cyberpunk 2077 sono molteplici, ma per fortuna CD Projekt RED ha già cominciato a lavorare alla loro risoluzione, e gli hotfix di questi giorni rappresentano solo il primo passo di un lungo percorso. Riuscirà lo studio polacco a far cambiare idea alle migliaia di giocatori che hanno bombardato di recensioni negative Cyberpunk 2077 su Metacritic?