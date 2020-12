Cyberpunk 2077: l'hotfix 1.05 è ora disponibile anche su Google Stadia

Il processo di messa a punto di Cyberpunk 2077 per tutte le piattaforme continua a ritmo spedito, nonostante le vicende legate al disastroso lancio del kolossal sci-fi. Dopo essere uscito su console e PC, l'hotfix 1.05 è ora disponibile anche per i giocatori di Google Stadia.

Come di consueto l'annuncio è arrivato direttamente dai profili social ufficiali di Cyberpunk 2077 e CD Projekt RED: l'aggiornamento che porta il gioco alla versione 1.05 è ora disponibile anche per il famoso servizio di cloud gaming Google Stadia. L'hotfix 1.05, uscito nei giorni scorsi su Xbox One, PS4, PC (e ovviamente console next-gen), risolve alcuni bug critici relativi alle singole quest oltre a migliorare ulteriormente la stabilità generale del titolo. Non mancano poi diversi fix grafici che migliorano framerate e performance.

Potete dare uno sguardo al confronto tra la versione 1.04 e 1.05 di Cyberpunk 2077 in questo nuovo filmato. Intanto la community dei modder è al lavoro, parallelamente agli sviluppatori, per aggiungere funzionalità al gioco: con una nuova mod è infatti possibile cambiare lo stile dei capelli al nostro personalissimo V durante tutto il gioco. Qualcuno è persino riuscito a far girare Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch grazie a Google Stadia.