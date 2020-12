Cyberpunk 2077, Hotfix 1.05 disponibile su PS4 e Xbox One: i dettagli

Dopo le accese polemiche degli ultimi giorni, alle quali hanno fatto seguito il ritiro di Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store, CD Projekt aveva promesso che sarebbero arrivate presto delle nuove patch correttive. Ebbene, la compagnia polacca sta mantenendo la parola: nella notte ha pubblicato l'hotfix 1.05 di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One.

La lista degli modifiche è decisamente lunga, e spazia da correzioni mirate alla progressione delle missioni ad affinamenti al gameplay, alla grafica, all'interfaccia utente, fino ad arrivare ad interventi mirati a specifiche piattaforme. Per quanto riguarda le quest, CD Projekt RED ci assicura che Jackie non scomparirà più nelle missioni Il Recupero o Il Colpo, e che in Love Like Fire i giocatori non troveranno più il bug che impedisce l'atterraggio in elicottero. Takemura farà regolarmente la sua chiamata in Play It Safe, Saul raggiungerà senza problemi il furgone in Riders on the Storm, il viaggio rapido prima dell'incontro con i Tiger Claws non bloccherà più la progressione in I Fought for Law, non sarà più possibile attivare due volte lo stesso dialogo in Big in Japan e l'auto di Delamain smetterà di comparire sottosopra alla fine di Don't Lose Your Mind. L'elenco delle correzioni alle quest non termina qui, per le rimanenti vi invitiamo a leggere il changelog ufficiale dell'Hotfix 1.05.

Per quanto concerne il gameplay, CD Projekt afferma di aver migliorato i tempi di reazione dei personaggi non giocanti dietro le coperture e di aver corretto il numero di colpi necessari per uccidere i civili dalla distanza durante i combattimenti. Visivamente parlando, sono stati corretti dei bug di sovrapposizione dell'interfaccia utente, aggiunti dei toni caldi alla modalità HDR, risolto il bug che faceva persistere il mirino a schermo anche dopo aver rinfoderato un'arma, mentre dopo una Braindance non si rischierà più di rimanere bloccati in terza persona. Inoltre, dovrebbe essere stata potenziata la stabilità, con conseguente riduzione dei crash.

Arriviamo, infine, agli interventi specifici per le due console: è stata migliorata la nitidezza con l'Aberrazione Cromatica e la Grana attive, migliorato l'aspetto di alcuni veicoli e sono stati risolti dei problemi visivi durante le transizioni in Il Colpo e Love Like Fire. Esclusivamente su Xbox, entrare in combattimento con l'Acceleratore Sinaptico attivo non comporterà più la sparizione della barra della salute, e il gioco rimarrà responsivo anche dopo la disconnessione di un profilo con il messaggio della disconnessione del controller visibile.

CD Projekt RED ha affermato che l'Hotfix 1.05 arriverà molto presto anche su PC. Sia Microsoft che Sony, intanto, stanno assicurando il rimborso a tutti i giocatori che ne stanno facendo richiesta, anche per le copie fisiche.