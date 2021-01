Cyberpunk 2077: l'Hotfix 1.06 arriva su Google Stadia con tante migliorie esclusive

Ci sono volute più di tre settimane, ma alla fine l'Hotfix 1.06 di Cyberpunk 2077 è finalmente arrivato anche su Google Stadia, ricco di migliorie esclusive per questa particolare versione del gioco.

L'Hotfix 1.06 è disponibile su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC dallo scorso 23 dicembre. Le festività natalizie hanno evidentemente rallentato il lavoro di QLOC, il team esterno che si occupa della versione per Google Stadia. Gli sviluppatori, polacchi anch'essi, si sono tuttavia fatti perdonare infarcendo l'Hotfix 1.06 con alcune migliore e aggiustamenti specifici per questa versione del GDR, e ripristinando alcuni vecchi salvataggi corrotti.

Hotfix 1.06 di Cyberpunk 2077 | Google Stadia

Missioni

Dum Dum non sparirà più dall'ingresso del Totentanz durante Second Conflict.

Solo su Stadia

Migliorate le meccaniche di guida mentre V è passeggero e un PNG guida per motivi di trama;

Risolti crash rari vicini a salvataggi verso la fine del gioco, e ripristinati alcuni dei salvataggi corrotti in precedenza;

Le armi non dovrebbero più rimanere bloccate sparando o usando gadget (tra cui le granate);

V non dovrebbe più rimanere bloccato/a nella posa offensiva;

V non dovrebbe più effettuare uno sprint casualmente dopo essersi accovacciato/a in avanti;

Risolto un problema che non permetteva di ricaricare le armi o usare granate e consumabili.

L'hotfix 1.06 è già stato applicato al gioco, non serve nessun intervento da parte vostra. In questi giorni sono anche arrivate le scuse di Marcin Iwiński di CD Projekt RED : il co-fondatore, presidente e CEO dello studio ha promesso due grandi patch correttive per Cyberpunk 2077 , la prima in arrivo tra meno di dieci giorni, e ha specificato che