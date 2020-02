Cyberpunk 2077, illuminazione e suono: ne parla John Mamais, di CD Projekt

Mentre sembrano sfumare le possibilità di vedere approdare Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch, il team di CD Projekt RED offre qualche interessante dettaglio sulla sua ambiziosa nuova produzione.

In particolare, John Mamais, membro della software house polacca, ha recentemente avuto modo di concedere una corposa intervista alla redazione di onMSFT. Dopo aver affrontato diverse tematiche, l'intervistatore ha chiesto all'ospite di evidenziare degli aspetti di Cybperpunk 2077 su sui non ci si è fino ad ora soffermati in maniera particolare.

Mamais ha di conseguenza voluto citare due elementi piuttosto specifici del titolo: l'illuminazione del mondo di gioco e la qualità del suono. Per quanto riguarda la prima, il rappresentante di CD Projekt RED ha garantito che il director sta curando con grande attenzione un sistema di illuminazione in tempo reale che ancora non si è mostrato in tutta la sua bellezza. Altrettanta cura, evidenzia Mamais, è stata inoltre dedicata alle geometrie che vanno a comporre il suono in-game, con l'obiettivo di renderlo particolarmente profondo ed avvolgente.



Ricordiamo che, purtroppo, per poter vedere in azione tutti questi elementi sarà necessario attendere un po' più a lungo del previsto. Il recente posticipo di Cyberpunk 2077 ha infatti rinviato la pubblicazione del gioco, ora attesa per la giornata del 17 settembre 2020.