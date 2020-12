Da Cyberpunk 2077 a Immortals Fenyx Rising, tutte le uscite di dicembre 2020

Credevate di poter tirare un sospiro di sollievo a dicembre, mese che arriva subito dopo il lancio delle nuove console e storicamente avaro di uscite? Nulla di più sbagliato, dal momento che si preannuncia una fine dell'anno scoppiettante.

Dicembre è già partito con il botto, ospitando l'uscita di Twin Mirror, nuova avventura investigativa firmata da Dontnod (gli stessi di Life is Strange), Worms Rumble, la prima incursione nella strategia in tempo reale per la serie a base di vermi, e Immortals Fenyx Rising, un action RPG open world allegro, bilanciato e solido. I giocatori Xbox One hanno finalmente potuto mettere i loro polpastrelli per la prima volta su Dragon Questi XI S: Echi di un'Era Perduta nella sua edizione definitiva (uscita anche su PC e PS4), mentre nei prossimi giorni, il 10 dicembre per l'esattezza, verrà il turno di uno degli eventi più attesi dell'ultima decade: l'uscita di Cyberpunk 2077!

L'arrivo sugli scaffali dell'open world di CD Projekt RED non rappresenterà l'ultimo evento rilevante del mese. Per questo, per aiutarvi a districarvi nei meandri delle uscite, abbiamo preparato un Video Speciale sulle uscite di dicembre 2020, che potete ammirare in cima a questa notizia. Qual è il gioco che attendete di più?