Cyberpunk 2077: le nostre impressioni nella Video Anteprima con gameplay 4K

Abbiamo avuto modo di provare Cyberpunk 2077 per ben quattro ore su PC, scoprendo un titolo incredibilmente complesso e sfaccettato, perfettamente in grado di conquistare il giocatore e innescare in lui un fragoroso desiderio di esplorare ogni singolo anfratto della soffocante e affascinante Night City.

Il pregio più grande di Cyberpunk 2077 sta nella sua capacità di fondere una narrazione cinica e indelebili architetture urbane, dando vita ad una science fiction di prim'ordine. Il nostro Francesco Fossetti, che ha avuto la fortuna di addentrarsi nei meandri di Night City su PC, ha anche riscontrato un gameplay stratificato che offre all'utente la libertà di sperimentare con innesti, armi, droghe sintetiche e abilità di ogni genere.

L'impianto di gioco, insomma, appare incredibilmente solido già ora, e siamo sicuri che i mesi che ci separano dall'uscita faranno un gran bene alla produzione. Recentemente Cyberpunk 2077 è stato nuovamente rinviato, e il tempo aggiuntivo sarà impiegato dagli sviluppatori per rifinire ulteriormente il prodotto e risolvere tutti i bug emersi.

