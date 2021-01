Cyberpunk 2077: nel 2020 ha incassato 609 milioni di dollari sul mercato digitale

Mentre continuiamo ad attendere la pubblicazione di una nuova patch correttiva per Cyberpunk 2077 - CD Projekt RED ci ha promesso un grande update a gennaio - arrivano da SuperData delle informazioni sulle performance del gioco sul mercato digitale.

In merito a Cyberpunk 2077, nel suo report annuale SuperData stima introiti per ben 609 milioni di dollari sul solo mercato digitale. Una cifra che il blockbuster di CD Projekt RED ha racimolato con i preordini e grazie alle vendite effettuate in digital delivery negli ultimi 22 giorni dell'anno (l'uscita, ricordiamo, è avvenuta il 10 dicembre). Cyberpunk 2077 si è così classificato settimo nella classifica dei giochi con il maggiore incasso digitale del 2020, dietro a titoli che hanno potuto beneficiare di una permanenza sul mercato ben più lunga e, soprattutto, di microtransazioni. È inoltre il primo gioco esclusivamente single player in classifica.

Trovate la classifica in calce a questa notizia. Impressionante l'incasso di Call of Duty Modern Warfare, capace di guadagnare ben 1,91 miliardi di dollari. Seguno FIFA 20 con 1,08 miliardi di dollari e l'inossidabile GTA 5 con 911 milioni di dollari. La serie NBA è in classifica con due episodi, 2K21 e 2K20, in quarta e quinta posizione.

L'incredibile successo di vendite di Cyberpunk 2077 (si parla di ben 13 milioni di copie vendute in formato fisico e digitale) non ha tuttavia impedito il crollo in borsa di CD Projekt RED: la ripresa dipenderà in gran parte dal successo del supporto post-lancio nei prossimi mesi.