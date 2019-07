Cyberpunk 2077 potrebbe includere altri attori Hollywoodiani oltre a Keanu Reeves?

CD Projekt RED è riuscita a conquistare tutti i giocatori con il reveal a sorpresa di Keanu Reeves sul palco dell'E3 2019: come ormai ben saprete, il celebre attore canadese interpreterà Johnny Silverhand all'interno di Cyberpunk 2077, il nuovo action-RPG Sci-Fi della compagnia di The Witcher.

Stando alle ultime dichiaraizoni di Alvin Liu di CD Projekt, Reeves potrebbe non essere l'unico volto noto proveniente da Hollywood a prestare il suo volto per Cyberpunk. Il portavoce della compagnia polacca, infatti, ha così dichiarato ai microfoni di Video Games Chronicle, discutendo della possibile introduzione di altri celebri attori:

"Uh... Non posso commentare su questo! Ragazzi, aspettate e vedrete. Posso dirvi che CDPR è prima di tutto una società di videogiochi ed è molto importante per noi che l'abbinamento funzioni. Se fosse una celebrità a caso che non ha niente a che fare con il nostro franchise, come Britney Spears o qualcuno del genere, non perseguiremmo una opportunità di questo genere.



Quindi, lo facciamo se si tratta di un abbinamento azzeccato per il gioco e non necessariamente perché vogliamo conquistare qualche obiettivo tramite il raggiungimento di un pubblico diverso o qualcosa del genere".



Aspetteremo e vedremo, dunque, se CD Projekt ha in serbo un altro colpo da novanta per il suo titolo. In passato, complici anche alcuni sospetti scambi di messaggi tra le parti, si era vociferato di un possibile coinvolgimento di Lady Gaga all'interno del progetto. Nel mentre attendiamo pazientemente che Cyberpunk 2077 venga pubblicato il 16 aprile 2020 su PC (sembrano andare molto bene i pre-order su GOG), PS4 e Xbox One, gli sviluppatori hanno da poco diffuso i render in alta definizione dei personaggi.