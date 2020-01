Cyberpunk 2077 incontra Metal Gear Solid nei bozzetti di un artista di CD Projekt

Mentre ci avviciniamo all'uscita di Cyberpunk 2077, il Principal Concept Artist di CD Projekt RED, Furio Tedeschi, realizza uno splendido set di bozzetti che uniscono l'universo sci-fi dell'ultimo gioco di ruolo degli autori di The Witcher 3 alla dimensione di Metal Gear Solid.

Dalle pagine del suo profilo LinkedIn, l'artista di CD Projekt ha condiviso questi concept che ritraggono dei soldati di Outer Haven impreziositi da un equipaggiamento militare stilisticamente affine all'abbigliamento sfoggiato da ogni Medico del Trauma Team di Cyberpunk 2077.

La carrellata di immagini non è accompagnata da alcuna descrizione, eccezion fatta per il testo inserito da Tedeschi in ciascuno dei concept che potete ammirare in calce a questa notizia. La galleria, dal titolo "MGS Inspired Work", omaggia così il talento di Hideo Kojima e l'eredità spirituale della serie di Metal Gear Solid, ormai relegata ai margini dell'industria videoludica dopo il fallimentare esperimento di Metal Gear Survive e, soprattutto, dopo l'abbandono di Kojima da Konami e la sua nuova avventura da indipendente con il team che ha dato forma a Death Stranding.

Nel complimentarci con lo straordinario lavoro svolto da Furio Tedeschi con questo progetto artistico, vi rimandiamo al cosplay di Geralt che fonde The Witcher 3 con Cyberpunk 2077.