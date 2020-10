Cyberpunk 2077: l'incredibile varietà dei veicoli nelle immagini di CD Projekt

Cyberpunk 2077 sarà un vero e proprio Paradiso per gli appassionati di motori, a giudicare dalla ricchissima galleria immagini pubblicata da CD Projekt per mostrare la straordinaria varietà di veicoli sci-fi tra auto e moto che guideremo per le strade di Night City.

I bozzetti, i render e le immagini condivise dagli autori polacchi sembrano rappresentare in maniera plastica la libertà concessa agli emuli di V nel decidere quale strada imboccare (in tutti i sensi!) per plasmare la propria storia.

Scorrendo gli scatti possiamo così gustarci l'eleganza delle supercar più esclusive e intuire l'ingegno dimostrato dalle gang nel trasformare le utilitarie in veri e propri bolidi da corsa. Come confermato da CD Projekt RED durante il quarto Night City Wire, i giocatori avranno l'opportunità di cimentarsi in gare con auto e moto, presumibilmente per acquisire crediti, potenziamenti esclusivi o, più semplicemente, per meritare il rispetto delle gang che dominano i quartieri della gigalopoli futuristica.

Sapevate inoltre che in Cyberpunk 2077 ci saranno anche la Porsche 911 Turbo di Johnny Silverhand e la moto costruita da Keanu Reeves? Prima di lasciarvi alle nuove immagini, e di leggere i commenti per scoprire che cosa ne pensate al riguardo, vi ricordiamo che CP2077 uscirà il 19 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e, tramite retrocompatibilità, su PlayStation 5 e Xbox Series X ed S.