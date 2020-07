Cyberpunk 2077, incredibile ma vero: si può finire il gioco senza completare la main quest

Può sembrare un controsenso, ma è stato confermato che sarà possibile portare a termine Cyberpunk 2077 senza completare la campagna principale. Vi sembra assurdo? In realtà non lo è: ecco cosa ha da dire in merito Pawel Sasko di CD Projekt RED.

il Lead Quest Designer ha avuto modo di parlare dell'argomento nel corso di un'intervista concessa ai colleghi polacchi di Spider's Web. La struttura delle quest di Cyberpunk 2077 è stata plasmata sulla base di quella che caratterizza The Witcher 3, ovvero una campagna principale con multipli incarichi secondari che si diramano dalla stessa, senza influenzarla. A questo giro è stato compiuto un sostanziale passo in avanti, visto che in Cyberpunk 2077 le quest secondarie potranno incidere pesantemente sulla trama in tanti modi diversi, al punto che sarà anche possibile arrivare ai titoli di coda senza aver completato la campagna principale.

"La struttura di Cyberpunk 2077 è simile a quella di una spiga di grano. La storia principale sta al centro, e da essa si dipartono tante trame secondarie, che possono essere attivate in vari modi. Queste trame secondarie ci permettono di fare cose che non avevamo mai fatto - possono cambiare la trama in modo tale che sarà persino possibile completare il gioco senza giungere alla fine della storia principale, ottenendo così epiloghi completamente differenti da quelli di altri giocatori che hanno seguito un altro percorso compiendo altre scelte, incontrato personaggi differenti e creato rapporti con loro".

Cosa ne pensate di questa possibilità? Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 19 novembre, successivamente arriverà anche su Google Stadia. Potrà essere giocato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X fin dal lancio delle console grazie alle loro funzioni di retrocompatibilità, ma è già previsto l'arrivo di un update grafico gratis per tutti gli acquirenti del gioco su PS4 e Xbox One. Già che ci siete, leggete la nostra intervista a Pawel Sasko, Queest Designer di Cyberpunk 2077.